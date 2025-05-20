15 непонятных находок, которые озадачили и заставили искать объяснения

Уж не знаю, где эти люди так часто находят непонятные штуковины, или откуда они у них. А может они просто внимательные и больше всего замечают? А еще задают вопросы обо всем, что видят, и докапываются до ответов, если чего-то не знают.
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