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ТАСС

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Geo TV: в Пакистане при взрыве возле мечети погибли 15 человек

Geo TV: в Пакистане при взрыве возле мечети погибли 15 человек

ИСЛАМАБАД, 18 сентября. /ТАСС/. Не менее 15 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва возле мечети во время пятничной молитвы в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

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