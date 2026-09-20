🗳 В Севастополе на всех участках работают более 200 волонтёров в дни выборов в Госдуму Добровольцы помогают людям с ограниченными возможностями добраться до необходимого пункта.
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