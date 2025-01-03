В январе молодые летчики ВТА продолжат подготовку к сдаче на 3 квалификационный разряд

В течение этого года молодые лейтенанты будут совершенствовать свой военно-профессиональный уровень подготовки в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов, отрабатывая перевозку личного состава, вооружения, техники и грузов, десантирования подразделений ВДВ, а также выполняя специальные задачи.