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Донован Митчелл готов сыграть с «Бруклином» после 8 пропущенных матчей

Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл планирует выйти на площадку в пятничном матче с «Бруклином». Митчелл возвращается в состав «Джаз» после 8 пропущенных матчей в связи с сотрясением.

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