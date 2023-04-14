Times: страны НАТО провели минимум шесть разведполетов около российских границ

Истребители России с конца сентября по 26 февраля минимум шесть раз реагировали на разведывательные полеты стран Североатлантического альянса, говорится в материале британского издания Times.
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