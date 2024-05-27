TotalEnergies планирует инвестировать 600 долларов млн в нефтяное месторождение на шельфе Конго Речь идет о месторождении Мохо Норд, которым управляет TotalEnergies.
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TotalEnergies планирует инвестировать 600 долларов млн в нефтяное месторождение на шельфе Конго Речь идет о месторождении Мохо Норд, которым управляет TotalEnergies.
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