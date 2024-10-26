Запад на самом деле хочет победить Россию, — Путин

Запад хочет уничтожить Россию так, чтобы не прилетела ОТВЕТКА по США, а так не получиться.....

Алексей Тан

Только не "запад".... А СИОНИЗМ,... На иврите еврей... есть эври (еври)... что значит ИЗГОЙ (ев)..... Смысловой перевод на РУССКИЙ .... ЭТО : Выродок!!!. ... И вот этот кагал выродков, (евреев), сформировали в стаю и двинули на РОССИЮ... а далее, "они" вбирали в себя... таких же выродков... но эже из других народов.