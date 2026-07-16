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Коротко о главном

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ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям в Киеве

Министерство обороны России проинформировало о нанесении удара по промышленному объекту в Киеве. Целью стало предприятие, занимавшееся сборкой ударных беспилотных летательных аппаратов «Лютый» и «Лелека-100».

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