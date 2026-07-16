ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям в Киеве

Министерство обороны России проинформировало о нанесении удара по промышленному объекту в Киеве. Целью стало предприятие, занимавшееся сборкой ударных беспилотных летательных аппаратов «Лютый» и «Лелека-100».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии