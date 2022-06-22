Военное обозрение

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«Людей погорело великое множество». Как Девлет-Гирей сжёг Москву

«Людей погорело великое множество». Как Девлет-Гирей сжёг Москву

Картина Ильи Глазунова «Вторжение», изображающая московский пожар 1571 года Тревога на южной «украйне» Провал Астраханского похода (Крах крымско-турецкой экспедиции на Волгу) не отбил у крымского царя Девлет-Гирея желание воевать с Россией.

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