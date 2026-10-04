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Киев ударил по Белгороду, атаковав гражданскую инфраструктуру

Киев ударил по Белгороду, атаковав гражданскую инфраструктуру

Киевский режим накануне вечером целенаправленно ударил по Белгороду, украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру города.

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