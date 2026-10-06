Русская весна
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Русская весна

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Враг направил на Москву 650 дронов, есть погибший и пострадавшие

Враг направил на Москву 650 дронов, есть погибший и пострадавшие

С 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в 5 направлении Московского региона летели 650 БПЛА, сообщил С.

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