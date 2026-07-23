Результаты: Тур де Франс-2026. Результаты 18 этапа

Вуарон — Орсьер-Мерлетт, 185,2 км 1 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 04:26:21 2 Mauro Schmid (Swi) Jayco AlUla 0:00:45 3 Matteo Jorgenson (USA) Visma — Lease a Bike 4 Valentin Paret-Peintre (Fra) Soudal — Quick Step 0:01:14 5 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 0:01:57 6 Raul Garcia Pierna (Esp) Movistar Team 0:02:12 7 Pablo Castrillo.
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