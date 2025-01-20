Игра в кальмара президента Юна, или От сумы и от тюрьмы не зарекайся!

Такое впечатление, что Южная Корея решила продвинуть второй сезон нашумевшего сериала «Игра в кальмара» на наивысшем уровне, отправив своего президента Юн Сок Ёля в спортивном костюме с номером на груди в охраняемое закрытое помещение, откуда он будет выходить исключительно по желанию тех, кто его там содержит.
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