Три основных сценария развития войны США с Ираном обсуждаются в администрации США

Президент США Дональд Трамп рассматривает три возможных сценария развития ситуации в противостоянии с Ираном: военную эскалацию, усиление экономического давления или объявление о достижении целей с последующим выводом США из региона.
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