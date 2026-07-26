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Журнал «Профиль»

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Три основных сценария развития войны США с Ираном обсуждаются в администрации США

Президент США Дональд Трамп рассматривает три возможных сценария развития ситуации в противостоянии с Ираном: военную эскалацию, усиление экономического давления или объявление о достижении целей с последующим выводом США из региона.

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