"Смелость и здравомыслие". Французы поддержали демарш бундестага Зеленскому

Конфликт на Украине: депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и радикальной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" бойкотировали выступление Зеленского "Украине нужен не президент-военный, а мирный президент", — заявила партия "Aльтернатива для Германии" (АдГ) в оправдание решения не присутствовать на выступлении украинского президента в Бундестаге.
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