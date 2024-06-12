"Смелость и здравомыслие". Французы поддержали демарш бундестага Зеленскому

Конфликт на Украине: депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и радикальной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" бойкотировали выступление Зеленского "Украине нужен не президент-военный, а мирный президент", — заявила партия "Aльтернатива для Германии" (АдГ) в оправдание решения не присутствовать на выступлении украинского президента в Бундестаге.