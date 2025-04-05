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Глава офиса Зеленского описал свою роль в санкциях против России

Глава офиса Зеленского описал свою роль в санкциях против России

Международная рабочая группа по санкциям против России, так называемая группа Макфола — Ермака, за три года наработала три комплексных плана санкций против России и 18 отдельных рекомендаций, которые послужили основной для конкретных решений со стороны западных стран.

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