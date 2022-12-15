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Сергей Устюгов: «Мне говорят: лучше бегай, пока бегается. Но нет уже такого желания, последние несколько лет себя заставляю»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов порассуждал о продолжении спортивной карьеры. На прошлой неделе Устюгов выступал на этапе Кубка России в Чусовом, где одержал победу в коньковом спринте.

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