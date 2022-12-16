Закон, порядок, государство

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Названа точная дата мощного снегопада со штормом во Владивостоке

Названа точная дата мощного снегопада со штормом во Владивостоке

Главный синоптик Приморского края назвал точную дату мощного снегопада со штормом во Владивостоке. Кроме того, столицу ДФО ждут снежный накат и гололедица.

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