Космонавт Федяев из Серова восстанавливается после 237 суток на МКС

Свердловский космонавт Андрей Федяев, вернувшийся на Землю 8 октября после 237 суток на МКС, проходит острую фазу восстановления, часть которой пройдёт в США, а заключительный этап — в России.
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