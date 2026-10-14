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Царьград

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Космонавт Федяев из Серова восстанавливается после 237 суток на МКС

Космонавт Федяев из Серова восстанавливается после 237 суток на МКС

Свердловский космонавт Андрей Федяев, вернувшийся на Землю 8 октября после 237 суток на МКС, проходит острую фазу восстановления, часть которой пройдёт в США, а заключительный этап — в России.

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