Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что Владимиру Зеленскому пора оставить свой пост. Миллиардер оставил комментарий под публикацией одного из пользователей платформы.
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