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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Аризоны» и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

«Флорида» обыграла «Аризону» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.  Победа стала для российского вратаря 4-й подряд и 18-й в 28 играх в сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,44).

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