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Porsche 911 от ателье Strosek — собственный взгляд на дизайн автомобиля

Porsche 911 от ателье Strosek — собственный взгляд на дизайн автомобиля

Zefirka > Авто/Мото > Porsche 911 от ателье Strosek — собственный взгляд на дизайн автомобиля Те, кто считает, что стандартный Porsche будет слишком скучным и обычным, всегда могут выбрать модель, модифицированную немецкой компанией Strosek.

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