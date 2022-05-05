Zefirka > Авто/Мото > Porsche 911 от ателье Strosek — собственный взгляд на дизайн автомобиля Те, кто считает, что стандартный Porsche будет слишком скучным и обычным, всегда могут выбрать модель, модифицированную немецкой компанией Strosek.