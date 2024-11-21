Что такое иней и как он образуется

Что такое иней Как образуется Каким бывает и где можно увидеть Чем отличается от изморози Интересные факты об инее Что такое иней Фото: что такое иней chankz/Shutterstock/FOTODOM Иней — это один из видов твердых атмосферных осадков.
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