Как стать офицером-пограничником, какие условия ждут курсантов и какие требования предъявляют к кандидатам — об этом сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия рассказали старшеклассникам школ и выпускникам ссузов Иркутска и Ангарска.
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