В Камбодже 10 активистов движения «Мать-природа» к приговорены к тюрьме

Десять активистов из экологической организации «Мать-природа» были приговорены муниципальным судом Пномпеня к тюремному заключению сроком от шести до восьми лет после того, как их признали виновными в заговоре против правительства и оскорблении монарха, короля Нородома Сиамони.
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