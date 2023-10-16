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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фаджоли страдает лудоманией». Агент хавбека «Ювентуса» сообщил, что игрок будет лечиться от зависимости

Агент Николо Фаджоли рассказал об игровой зависимости футболиста. «Мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о произошедшем.

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