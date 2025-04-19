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На удар «Таурусом» по Крымскому мосту Россия ответит «Орешником» по немецкой базе в Литве

На удар «Таурусом» по Крымскому мосту Россия ответит «Орешником» по немецкой базе в Литве

Если Запад перейдет от слов к делу, он об этом страшно пожалеет Москва будет расценивать удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, предупредила немецкие власти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
А чё мелочиться? Если будет атака Таурусами по Крымскому мосту, то надо сразу ударить  &quot;Орешником&quot; по Райнметаллу, и все вопросы отпадут разом.
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12 час.
Галина Герасимова
Давно надо было отвечать тем, кто поставляют ВСУ ракеты. Это прямая война  НАТО  против России.!
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11 час.
В С
Ага и желательно с ядерным зарядом.
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4 час.
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