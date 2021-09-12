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"Пройдут по минному полю": 2 знакам зодиака нужно быть особенно осторожными в эти 3 дня

"Пройдут по минному полю": 2 знакам зодиака нужно быть особенно осторожными в эти 3 дня

Астрологи обозначили знаки зодиака, которые будут сидеть на пороховой бочке в ближайшие 3 дня. Представителям 2 созвездий стоит быть максимально бдительными и без потерь пройти по этому "минному полю".

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