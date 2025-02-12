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Царьград

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Кстати росмияне,вы тоже всех задолбали.Не ужели дать ей 35 рублей это так много? Жуликам миллионы даете,воруете тоже...Мигрант, оскорбив...
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  • Владимир Тимошков
    Так оперативно на семьи алкашей и нарков реагировать надо.Кот из Благовещен...

"Интервидение" обойдёт "Евровидение" по всем параметрам, уверяют организаторы

"Интервидение" обойдёт "Евровидение" по всем параметрам, уверяют организаторы

Конкурс будет одним из самых масштабных культурных событий года  "Интервидение" обойдёт большинство своих конкурентов, в том числе "Евровидение",  по множеству параметров.

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