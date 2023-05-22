ЕС не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки. Евросоюз может снять санкции с финансовой организации только после завершения конфликта на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
ЕС не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки. Евросоюз может снять санкции с финансовой организации только после завершения конфликта на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Свежие комментарии