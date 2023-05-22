Авторадио

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ЕС не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки

ЕС не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки. Евросоюз может снять санкции с финансовой организации только после завершения конфликта на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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