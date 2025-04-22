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Царьград

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В Дагестане водитель сбил полицейского и начал стрельбу из пистолета

В Дагестане водитель сбил полицейского и начал стрельбу из пистолета

В Дагестане водитель сбил полицейского, не подчинившись требованию остановки, и открыл стрельбу. Нападавший был ликвидирован силовиками, а раненый страж порядка находится в больнице, угрозы его жизни нет.

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