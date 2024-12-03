"Не хотите договариваться по-хорошему – будем договариваться по-плохому. А то и вообще обойдёмся без договорённостей".
Асад не сольётся, Турция нарвётся на неприятности. В чём подводные камни временного "успеха" Эрдогана?
Комментарии
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VГ
Vova Гарин
Автор-задай вопросы своей заднице!
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
При таком друге как Эрдоган, иметь врагов, это не позволительная роскошь! Засодить "Орешником" все территории зашли протурецкие абу-бандиты, "перекрыть" Турции кислород со стороны России, быстро преползёт к Путину "ручку целовать" и милостыню просить!
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13 час.
НС
Николай Савинов
Еврейские фашисты,совместно с англосаксами решили столкнуть Россию с Сирией с Турцией.Тем самым отвлечь общественность от еврейской проблемы.Пока евреи набирают боеприпасы и изредка обстреливают Ливан.Это результат полумыры России в Сирийском вопросе.ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН,А НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УНИЧТОЖЕН НА ПОЛОВИНУ.Как сделали в Сирии Российские войска.Такую же полумеры совершили в Сербии,отдав Косово албанским фашистам.Может уже хватит заниматься полумерами и будем врага уничтожать полностью.
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9 час.
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