СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Петрович Канаев
    Херню не пиши!ЛОББИСТЫ МИГРАНТО...
  • ninikooo Митусова
    Закрывать все эти рассадники терроризма, как и клубы ММА. Пусть у себя на родине молятся и тренируются. Приехали рабо...Нелегальную мечет...
  • Владимир Тимошков
    Так как он старше дочери, выбросить с 8 этажа. Что получится багажом на родину со всей оставшейся кодлой.Узбеку в Иркутске...

Асад не сольётся, Турция нарвётся на неприятности. В чём подводные камни временного "успеха" Эрдогана?

Асад не сольётся, Турция нарвётся на неприятности. В чём подводные камни временного "успеха" Эрдогана?

"Не хотите договариваться по-хорошему – будем договариваться по-плохому. А то и вообще обойдёмся без договорённостей".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vova Гарин
Автор-задай вопросы своей заднице!
Ответить
13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
При таком друге как Эрдоган, иметь врагов, это не позволительная роскошь! Засодить &quot;Орешником&quot; все территории зашли протурецкие абу-бандиты, &quot;перекрыть&quot; Турции кислород со стороны России, быстро преползёт к Путину &quot;ручку целовать&quot; и милостыню просить!
Ответить
13 час.
НС
Николай Савинов
Еврейские фашисты,совместно с англосаксами решили столкнуть Россию с Сирией с Турцией.Тем самым отвлечь общественность от еврейской проблемы.Пока евреи набирают боеприпасы и изредка обстреливают Ливан.Это результат полумыры России в Сирийском вопросе.ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН,А НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УНИЧТОЖЕН НА ПОЛОВИНУ.Как сделали в Сирии Российские войска.Такую же полумеры совершили в Сербии,отдав Косово албанским фашистам.Может уже хватит заниматься полумерами и будем врага уничтожать полностью.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх