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Луганскида Украина Кораллы көчләренең автобуска һөҗүме аркасында тугыз кеше һәлак булган

Украина Кораллы көчләре ЛНРда Лисичанск – Стаханов рейсын башкаручы пассажир автобусына һөҗүм итә. Бу хакта төбәк башлыгы Леонид Пасечник хәбәр итте.

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