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«Жарим сосиски на вытекающей лаве»: как компания необычных путешествий «Гедонизм Клуб» создаёт комфорт в диких условиях

«Жарим сосиски на вытекающей лаве»: как компания необычных путешествий «Гедонизм Клуб» создаёт комфорт в диких условиях

«Сноб» и проект Альфа-Банка «Фонд немалого бизнеса» вместе с журналисткой Когершын Сагиевой продолжают серию «Слово и дело» — обстоятельные разговоры с людьми, которые занимаются бизнесом.

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