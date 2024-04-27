В культурном центре на улице Свободы прозвучат песни Микаэла Таривердиева

В культурном центре «Салют» 1 мая пройдет концерт, посвящённый творчеству Микаэла Таривердиева. «Я спросил у ясеня»- под таким названием состоится очередной творческий прорыв вокального ансамбля «Вдохновение».
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