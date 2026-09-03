Суд Иркутска приговорил мужчину к 2 годам работ за ложное минирование

В Иркутске суд приговорил местного жителя к двум годам принудительных работ за ложное сообщение о минировании базы.
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