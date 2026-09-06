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Царьград

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Пресс-служба армии Израиля сообщила об ударах по "Хезболлах"

Пресс-служба армии Израиля сообщила об ударах по "Хезболлах"

Израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлах" в Южном Ливане. Действия вызваны запуском двух беспилотников в сторону израильских сил в зоне безопасности.

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