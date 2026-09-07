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Мировое обозрение

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Путин обсудил с врио главы Дагестана последствия весенних паводков

Путин обсудил с врио главы Дагестана последствия весенних паводков

Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности главы Дагестана Фёдора Щукина. Центральной темой рабочей встречи стала ликвидация последствий паводков, обрушившихся на республику в конце марта — начале апреля, и восстановление пострадавших территорий.

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