⚪️ Журналистка из Китая рассказала, что мечтает взять интервью у Путина Представительница «RT Китай» Кун Мэннань впервые участвует на пресс-конференции Президента России Владимира Путина.
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⚪️ Журналистка из Китая рассказала, что мечтает взять интервью у Путина Представительница «RT Китай» Кун Мэннань впервые участвует на пресс-конференции Президента России Владимира Путина.