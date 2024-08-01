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Yle: Финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения РФ

Yle: Финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения РФ

Фермеры из Финляндии боятся возможного ввода санкций ЕС на удобрения из России. Об этом пишет Yle. По словам финского эксперта по зерну Макса Шульмана, такой шаг сразу нанесет весьма сильный удар по рынку, который примут на себя фермеры.

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