Минстрой РТ: В Татарстане план ввода жилья выполнен на 33%

В Татарстане план ввода жилья выполнен на 33% - введено 1 млн 93 тыс. квадратных метров. Об этом доложил сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)