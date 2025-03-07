Минстрой РТ: В Татарстане план ввода жилья выполнен на 33%

В Татарстане план ввода жилья выполнен на 33% - введено 1 млн 93 тыс. квадратных метров. Об этом доложил сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.