Новосибирцы назвали справедливой зарплату в 52,7 тыс. рублей

Жители Новосибирска пересмотрели представления о справедливом уровне оплаты труда. Согласно результатам опроса SuperJob, средняя сумма, которую горожане считают достойной ежемесячной зарплатой, достигла 52,7 тысячи рублей.
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