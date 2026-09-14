Леон Кемстач рассказал о личной жизни и планах на образование

Актёр Леон Кемстач рассказал о слухах об отношениях с Миланой Стар, дочерью Виталия Гогунского. 18-летний артист поделился своими образовательно-профессиональными планами, заявив о желании получить высшее образование и основать строительную компанию.
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