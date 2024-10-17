Житель Нового Уренгоя пойдет под суд за организацию незаконной миграции

В Новом Уренгое местного жителя будут судить за организацию незаконной миграции. Обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины ушло в суд, сообщила прокуратура ЯНАО в официальном telegram-канале.
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