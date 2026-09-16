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Meta* передала ИИ-агентам настройку аккаунтов WhatsApp Business

Meta* передала ИИ-агентам настройку аккаунтов WhatsApp Business

Компания Meta* запустила MCP-сервер WhatsApp Business Tools, благодаря которому владельцы аккаунтов в WhatsApp Business смогут поручить ИИ-агентам настройку и управление мессенджером.

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