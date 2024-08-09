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Петербургский дневник

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В Петербурге разработали новую систему для точной настройки навигационных приборов

В Петербурге разработали новую систему для точной настройки навигационных приборов

Это позволит точно имитировать любые движения Инженеры из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали уникальную отечественную систему для калибровки навигационных устройств, которые важны во многих отраслях, включая кораблестроение и авиацию.

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