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В США отметили рост объемов производства ракет для "Искандеров"

В США отметили рост объемов производства ракет для "Искандеров"

Global Look Press/MOD Russia/Twitter.com Российские предприятия увеличили объемы производства ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", что предоставляет российским войскам возможность наносить массированные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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