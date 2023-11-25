В США отметили рост объемов производства ракет для "Искандеров"

Global Look Press/MOD Russia/Twitter.com Российские предприятия увеличили объемы производства ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", что предоставляет российским войскам возможность наносить массированные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии