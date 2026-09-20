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Москва зажгла рекорд: свыше 2,8 миллиона горожан уже проголосовали онлайн за два дня!

Москва снова показывает, как можно голосовать с огоньком и по-современному! За первые два дня дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму больше 2,8 миллиона жителей столицы уже опустили свои электронные бюллетени.

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