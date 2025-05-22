Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной: главные новости СВО за 22 мая

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Российский лидер Владимир Путин заявил о решении создать буферную зону вдоль границы РФ с Украиной, Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ, а Киев предложил ЕС направлять часть своего ВВП на финансирование украинской армии.